Древнеславянский Новый год 14 марта: история, символика и традиции праздника

Издревле 14 марта отмечался древнеславянский Новый год. Он отличался от современного праздника и по времени, и по традициям празднования. Подробнее о традициях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и символика

Этот праздник был привязан ко времени весеннего равноденствия, когда день и ночь становятся равными, символизируя обновление, возрождение природы и начало нового жизненного цикла. В этот период пробуждается земля, а вместе с ней и надежды людей на благополучие, плодородие и здоровье.

Важным символом Нового года служил культ плодородия, который отражался в различных обрядах и ритуалах. Люди верили, что в это время активизируются силы природы, способствующие росту и процветанию. Поэтому особое внимание уделялось посеву, который проводился в этот период, чтобы обеспечить хороший урожай в будущем.

Обычаи

Одной из ключевых составляющих праздника были обряды, связанные с поклонением богам, зовом природы и уважением к предкам. Люди собирались вместе, пели песни, водили хороводы, устраивали гулянья с угощениями, чтобы привлечь удачу и благополучие в наступающем году. Обычными угощениями были хлеб, молоко, мясные и овощные блюда — символы изобилия.

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Важное место в празднике занимали обряды, связанные с символикой огня. Славяне жгли костры, что символизировало очищение и защиту от злых духов. Праздники были наполнены весельем, но также имели и серьезный религиозный подтекст, отражая связь человека с природой и окружающим миром. Современный Новый год пришел на смену древнеславянским традициям с приходом христианства и влиянием других культур, таких как римская и византийская.

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