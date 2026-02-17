Археологи, наконец, подтвердили теорию, которая десятилетиями будоражила умы исследователей: секрет строительства египетских пирамид кроется в воде. Международная группа ученых доказала, что массивные каменные глыбы доставлялись к месту строительства по специальному водному пути — ныне исчезнувшему рукаву Нила.

Долгое время считалось, что транспортировка многотонных блоков по суше требовала невероятных усилий и ресурсов. Однако новое исследование, основанное на тщательном анализе ископаемых грунтовых отложений, расставило все точки над i. В пробах почвы были обнаружены остатки водной растительности, что стало неоспоримым доказательством существования здесь древнего канала.

Ученые выяснили, что рукав, получивший название Ахрамат (что в переводе с арабского означает «пирамиды»), простирался примерно на 64 километра вдоль плато Гиза, где сосредоточено более 30 пирамид. Его ширина варьировалась от 200 до 700 метров, что делало его идеальной «водной магистралью» для перевозки тяжелых грузов.

Ведущий автор исследования Эман Гонейм из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне пояснила, что у многих пирамид были «церемониальные дорожки», которые вели прямо к берегам этой реки, заканчиваясь у храмов, служивших древними гаванями. Это указывает на ключевую роль водного пути не только в транспортировке строительных материалов, но и в доставке рабочих, а также в проведении погребальных церемоний фараонов.

Спустя тысячелетия после завершения строительства канал полностью пересох и был скрыт под толщей песка и сельскохозяйственных угодий. Ученые предполагают, что это произошло около 4200 лет назад во время сильной засухи. Единственным свидетельством его существования остался специфический химический состав почвы и данные, полученные с помощью радиолокационных спутниковых снимков, которые позволили «увидеть» русло под поверхностью.

