«Дрожь по телу»: местные жители рассказали об атаке беспилотника на Тверскую область

Ночью 27 января в небе над Тверской область силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщили в региональном правительстве. Местные жители рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о взрыве и выбитых окнах в домах.

Мощный взрыв

Взрыв, сопровождаемый сильной вспышкой, произошел около 00:35 в понедельник, заявили тверитяне. Один из местных жителей рассказал, что сначала принял шум от дрона за звук вертолета, летящего близко к земле.

«Когда увидели его над нами, поняли, что не вертолет. И вблизи звуки были не такие. Время пролета над нами 0:31, упал он в 4,6 км от нас. Взрыв произошел после того, как мы его увидели, — в 0:35. Взрыв был мощный, аж с дрожью по телу», — добавил горожанин.

По словам мужчины, в домах, расположенных рядом с эпицентром взрыва, выбило окна. Местная жительница, проживающая на соседней от места происшествия улице, рассказала о довольно громком звуке, напоминающем падение чего-то тяжелого. Женщина не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о выбитых стеклах.

Атака на нефтебазу

Дрон ВСУ пытался атаковать нефтебазу в Тверской области, пишет телеграм-канал SHOT. Предварительно, это был беспилотник самолетного типа «Лютый».

Согласно официальным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Оперативные службы начали работу на месте ЧП после отражения удара. Местные жители рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в ликвидации последствий участвовали порядка пяти пожарных машин, они покинули место происшествия около 01:00.

Всего за прошедшую ночь над территорией РФ были уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотника, заявили в Минобороны России.

Ранее стало известно, что европейские офицеры выступают против скорого урегулирования конфликта на Украине Трампом.