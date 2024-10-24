«Купюра БРИКС» — пиар-акция или проект на года: будет ли у объединения своя валюта

Путин показал купюру министру финансов РФ Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, которая осталась недовольна банкнотой, как выяснилось, она обеспокоена лишь национальной валютой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти деньги символизируют общую работу участников БРИКС, напечатали их в России.

По словам Абрамова, в настоящее время вряд ли кто-то будет пользоваться подобными банкнотами. Возможно, в рамках пилотных проектов. Экономист отметил, что при расчетах взаимными валютами возникает много сложностей, а с унифицированной их может стать больше. Пока что проект с банкнотой — символический.

«Появление общей валюты — очень долгий процесс. Для решения сложностей с текущими платежами в основном все усилия будут сконцентрированы на том, как рассчитываться взаимными валютами», — пояснил эксперт.

Абрамов подчеркнул, что проект с «купюрой БРИКС» нужен, обозначив его долговременным вектором развития. Потребность в общей валюте станет больше, чем в двусторонних, если товарооборот между странами будет устойчивым.

«Интерес в этом есть. Страны БРИКС очень разные: у России и Ирана проблемы с санкциями, у Китая — отчасти, у Индии их нет. Но на 95-96% сегодня эти проблемы могут решаться оперативно с использованием двусторонних валют, а переход на более совершенную систему единой валюты — это очень сложно», — заключил экономист.

Ранее стало известно, что Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию.