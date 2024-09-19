Дуров может лишиться Telegram — но отберет не Запад: на соцсеть претендует его экс-партнерша Болгар, и у нее есть шанс

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей создателя соцсети Telegram Павла Дурова, в личном блоге в Instagram* завила о своем праве на платформу. Имеет ли экс-возлюбленная предпринимателя реальные шансы получить долю в компании — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ирина Болгар уверят, что их отношения с Павлом Дуровым длились более 10 лет. В течение этого времени все активы были зарегистрированы на имя предпринимателя. Экс-возлюбленная признается, что имела доступ к имуществу, но считает, что договоры и договоренности, позволявшие ей пользоваться активами, не полностью защищали ее права и интересы.

Болгар заявляет, что, несмотря на то, что их союз с Дуровым не был официально зарегистрирован, она верила, что они с детьми всегда будут иметь доступ к «семейным ресурсам». В этой связи бывшая спутница предпринимателя считает Telegram совместно нажитым имуществом и отмечает, что в некоторых странах незарегистрированные отношения приравниваются к официальным бракам, что дает возможность претендовать на долю совместно нажитого имущества.

Юрист Яна Воробьева в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что по российскому праву совместно нажитым является имущество, которое супруги приобрели в период официального брака. Отношения без официальной регистрации в органах ЗАГС являются сожительством и не влекут за собой имущественные обязательства, как в браке, даже в случае рождения совместных детей.

Понятие совместно нажитого имущества на период сожительства не распространяется, утверждает юрист Анна Венчакова. По ее словам, в суды иногда поступают иски от бывших сожителей с требованиями «разделить имущество». В таком случае может быть назначена выплата компенсации вложений личных средств одного из экс-партнеров другому.

«По законодательству РФ нельзя говорить о том, что Telegram — это совместно нажитое имущество, поскольку у Дурова и Болгар брак не зарегистрирован. Однако не исключено, что спор о разделе имущества, если таковой случится, будет рассматриваться по праву другой страны», — считает Воробьева.

Как правило, в случае «звездных» пар ситуация осложняется тем, что процесс раздела имущества может происходить в юрисдикциях нескольких стран, подтверждает слова коллеги юрист Венчакова.

«Из открытых источников мы видим, что Павел Дуров — гражданин России, ОАЭ, Франции, а также Сент-Китс и Невис. Весьма вероятно, что в юрисдикции этих стран мать его детей действительно будет иметь право на полноценный раздел имущества, тем более, что главный операционный центр Telegram находится в ОАЭ», — заключила Венчакова.

Ранее Ирина Болгар заявила о проблемах с семьей Павла Дурова.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской