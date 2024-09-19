«Они заслуживают знать»: Болгар заявила о проблемах с семьей Дурова

Предполагаемая гражданская супруга и мать детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила о проблемах в семье. По ее словам, бизнесмен так и не познакомил наследников с дедушкой, а бабушка не поддерживает с ними связь. Об этом женщина написала в своем личном блоге.

Ирина Болгар продолжает мелькать в новостных сюжетах СМИ как мать детей Павла Дурова и его вероятная гражданская супруга. Каждый день брюнетка выдает новую информацию об отношениях с основателем Telegram. В четверг, 19 сентября, она заявила, что семья Дурова не поддерживает с ней связь. Речь про отца и мать Павла.

«Наших детей так и не познакомили с дедушкой, отцом Павла Дурова, несмотря на то, что они поддерживали связь с бабушкой, мамой Павла, проводили с ней время вместе, путешествовали и встречались в разных странах... Наши дети будут рады наконец-то лично встретиться или хотя бы пообщаться по видеосвязи с ним. Они заслуживают знать своего дедушку», — написала она в своем аккаунте.

Мать Дурова также не проявляет интереса к жизни внуков, хотя ранее она поддерживала связь с невесткой. Как рассказала Болгар, дети были бы рады познакомиться с бабушкой, дедушкой и даже со сводными братом и сестрой, старшими детьми Павла Дурова от первой возлюбленной.

Напомним, что Болгар в первом интервью заявляла о том, что является матерью троих детей от Дурова. Первенца Болгар родила в 2013 году. Однако, насколько это правда, до сих пор не известно. По словам женщины, она и программист жили на две страны.

Самого Дурова задержали в Париже. Ранее стало известно, что Франция отказалась передать России материалы по его делу.