Два миллиона за год: Таиланд сделал ставку на россиян, потеряв западный поток

Туристические власти Таиланда и ведущие операторы развернули масштабную кампанию по привлечению российских путешественников. Цель амбициозна — принять 2 миллиона гостей из России уже в 2026 году. Истинная причина такого рвения кроется в геополитике: российский туристический поток, имеющий практически собственный авиакоридор, минуя охваченный конфликтом Ближний Восток, становится для Королевства стратегическим спасением на фоне обвала западного турпотока.

Как стало известно редакции Турпрома, на недавней церемонии в Москве Управление по туризму Таиланда впервые наградило российские компании за вклад в развитие направления. В список лауреатов вошли ключевые игроки рынка: «Библио-Глобус», PEGAS Touristik, Coral Travel, Anex и другие. Операторы, в свою очередь, единодушно заверили, что Таиланд сохранит для россиян лидерство среди стран Юго-Восточной Азии.

Новые горизонты

При внешнем благополучии у планов есть и глубинная задача — разгрузить традиционные курорты и показать страну с неожиданных сторон. Туроператоры заявили, что активно диверсифицируют продукт, делая ставку на малопопулярные острова, северные города вроде Чиангмая, национальные парки и комбинированные туры с соседними государствами.

Важным сигналом для рынка стали заверения «Аэрофлота». Перевозчик не планирует существенно сокращать летнее расписание в Таиланд. Рейсы из Москвы в Бангкок и на Пхукет будут выполняться ежедневно или несколько раз в неделю. Сохранятся и прямые перелеты из ключевых городов России — от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Почему это происходит именно сейчас

Истинная причина активизации Таиланда — рекордные планы, которые оказались под угрозой из-за обострения на Ближнем Востоке. Крупные авиахабы в Катаре и ОАЭ, через которые традиционно шли потоки в Азию, практически перекрыты. Это ударило по дальнемагистральным рейсам из Европы и Америки, сделав Таиланд менее доступным для западных туристов. Снижение турпотока из этих регионов уже ощутимо.

На этом фоне стабильный и растущий российский рынок, обладающий собственным авиакоридором в обход проблемных зон, становится для Таиланда не просто приоритетом, а стратегической необходимостью. Страна готова бороться за каждого российского туриста, предлагая новые форматы отдыха и гарантируя стабильное авиасообщение.

