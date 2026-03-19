Бьют по паспорту: курорты Таиланда объявили негласный бойкот гостям из Израиля

На популярных тайских курортах обострилась ситуация с израильскими туристами. На острове Пханган и в северных регионах страны появились объявления, запрещающие вход гражданам Израиля в кафе и другие заведения общепита. Причиной стали жалобы местных жителей и блогеров на вызывающее поведение гостей, которые массово приезжают в Таиланд на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

Таиландский эксперт Нитипхумтханат Минг-Ручиралай в беседе с РИА Новости пояснил, что к бытовым конфликтам добавилось негативное восприятие политики Израиля в секторе Газа и его действий против Ирана. Примечательно, что к американцам, несмотря на их союз с Израилем в ударах по Ирану, такого отношения нет.

Эксперт также призвал не доверять всей информации о поведении израильтян, распространяемой в интернете. По его словам, многое в соцсетях — «мусор», и любые сообщения надо делить на пять.

По данным иммиграционной полиции Таиланда, в стране находится около 30–32 тысяч израильтян, хотя в соцсетях распространяются слухи о 400 тысячах. Официальные данные опровергают эти цифры: в 2025 году через пять главных аэропортов прибыло 420 тысяч израильтян, но почти столько же и выбыло.

Конфликты между тайцами и израильтянами начались еще в 2025 году. Поводом стала драка в медцентре в Пае и выявление нелегального бизнеса, который вели иностранцы. Ситуацию усугубили военные действия Тель-Авива.

Параллельно с этим российские туристы начали отменять поездки в Таиланд и на Бали из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Туристка из России Александра рассказала РИА Новости, что потеряла более 60 тысяч рублей при отмене тура.

