Два новых автомаршрута представят Тульскую область для мобильных путешественников

Туристическая карта Тульской области может в скором времени пополниться двумя новыми автомобильными маршрутами. Проект их создания был представлен командой региона на защите итоговых работ слушателей курсов переподготовки, посвященных формированию взаимосвязанных турпродуктов.

О новом туристическом предложении в своих социальных сетях рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он напомнил, что на сегодняшний день для гостей оружейной столицы уже доступны четыре автомаршрута, а недавно был разработан и представлен проект еще двух.

Согласно инициативе, турнаправления получат названия «Западный» и «Восточный». Первый объединит такие точки, как Поленово, Алексин, Дубна, Одоев и Тула. Второй маршрут проляжет через Венев, Епифань, Куликово поле, Кондуки и Богородицк, также завершившись в областной столице.

Как отметил губернатор, новые маршруты рассчитаны в первую очередь на мобильных молодых путешественников, интересующихся культурно-познавательным, семейным, событийным и гастрономическим туризмом.

Ранее сообщалось, что туроператоры увеличили свою долю на российском туристическом рынке.