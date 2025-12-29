Две недели против алкоголя: почему Минздрав выбрал для своей акции именно новогодние каникулы

В преддверии новогодних праздников Министерство здравоохранения России запустило специальную информационную акцию, направленную на профилактику злоупотребления алкоголем. С 29 декабря по 11 января ведомство будет напоминать гражданам о серьезных рисках для здоровья, связанных с употреблением спиртных напитков во время застолий.

Минздрав РФ подчеркивает, что этиловый спирт является психотропным веществом и токсином: даже небольшие дозы изменяют сознание, а чрезмерное употребление способно привести к угнетению жизненных функций и коме. Особую опасность в праздничный период представляют суррогатный и контрафактный алкоголь, которые часто становятся причиной тяжелых отравлений и смертельных случаев.

Ведомство напоминает, что смертельной дозой считается 450–1500 мл чистого спирта. Медики настоятельно рекомендуют воздерживаться от употребления сомнительных напитков и, тем более, технических жидкостей. При первых признаках острого отравления — потере сознания, остановке дыхания, появлении синюшности кожи — необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь. До приезда врачей пострадавшего следует уложить на бок и обеспечить проходимость дыхательных путей.

Ранее в Минздраве призвали самарцев перестать вызывать «скорую» при высокой температуре.