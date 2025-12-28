«Не звоните 03»: в Минздраве призвали самарцев перестать вызывать «скорую» при высокой температуре

Врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов во время прямого эфира в региональном ЦУРе дал рекомендации жителям, столкнувшимся с сезонными заболеваниями. Об этом сообщает Samara.KP.RU .

Поводом стал конкретный вопрос от самарца, который вызвал скорую помощь при температуре 38,9 градусов, прождал бригаду два часа и в итоге сбил жар самостоятельно. Чиновник разъяснил ключевой принцип работы экстренной службы, который считает единственно верным.

«Подъем температуры относится ко второй очередности. Основная задача скорой это выезжать на те вызовы, которые являются экстренными», — сказал он, отвечая в эфире Центра управления регионом на обращение гражданина.

Пациенты с жалобами исключительно на повышенную температуру, даже высокую, автоматически попадают во вторую очередь по приоритету. Это не означает, что им не помогут, но время ожидания может значительно затянуться, особенно в период эпидемического подъема, когда нагрузка на службу максимальна.

Вместо вызова скорой в таких случаях министр посоветовал два маршрута. Первый — обращение в поликлинику по месту прикрепления для вызова врача на дом. Второй, и особенно актуальный при действительно серьезном ухудшении состояния в вечернее или ночное время, — вызов бригады неотложной помощи.

По словам Орлова, в регионе для этих целей работает более 130 таких мобильных бригад, которые как раз предназначены для оказания помощи при не угрожающих жизни состояниях, к которым относится и неосложненная ОРВИ с температурой.

Ранее сообщалось, что Рязанскую область накрывает волна гриппа и ОРВИ.