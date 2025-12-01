Две недели выходных: россиян ожидают самые долгие новогодние праздники за последние несколько лет

Начался декабрь, а значит скоро Новый год и праздничные дни. Как россияне будут работать в последнюю неделю года и сколько продлятся новогодние праздники — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Перед Новым годом россиян ожидает двухдневная рабочая неделя: 29 и 30 декабря. После начнется длительный период отдыха — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Возвращение к трудовым будням состоится 12 января 2026 года, в понедельник. Двенадцать дней отдыха делают предстоящие новогодние праздники одними из самых продолжительных за последние несколько лет.

С 1 по 8 января объявлены официальными праздничными днями. Благодаря изменениям в графике праздничных дат, совпавших с выходными, граждане получат возможность увеличить период отдыха. Согласно постановлению правительства РФ, 3 января компенсируется рабочим днем 9 января, 4 января переносится на 31 декабря 2025 года.

После завершения праздничного периода начнется стандартная пятидневная рабочая неделя. Всего в январе россиянам предстоит отработать 15 дней. Таким образом, выходных дней (16) в первый месяц 2026 года будет больше рабочих.

