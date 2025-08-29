Двое туристов из Балашихи госпитализированы с лихорадкой денге: в чем кроется главная опасность заболевания

Два российских туриста из Балашихи были госпитализированы в Московской области с подозрением на лихорадку денге после возвращения из Шри-Ланки, сообщает телеграм-калан Mash. Подробнее о заболевших, симптомах и возможных осложнениях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

28-летний Евгений почувствовал себя плохо сразу после посадки самолета в аэропорту Домодедово. Его симптомы включали озноб, сильную головную боль, ломоту в суставах и высокую температуру до 40 градусов. Он был экстренно госпитализирован, после курса капельниц его состояние улучшилось.

Второй турист, 37-летний Александр, отдыхавший вместе с Евгением, также был госпитализирован с аналогичными симптомами и подозрением на лихорадку денге. Его состояние оценивается как средней тяжести. Оба вернулись из отпуска 26 августа, и симптомы проявились непосредственно в аэропорту. Предполагается, что причиной заболевания стал укус комара во время пребывания на Шри-Ланке. Евгений первоначально был доставлен в инфекционную больницу в тяжелом состоянии, но сейчас проходит курс восстановления.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Ирина Мальцева ]

Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что пресс-служба Домодедовской больницы не подтверждает сведения, появившиеся в СМИ о госпитализации в инфекционное отделение клиники пациента с лихорадкой денге.

Основными симптомами заболевания, по словам эксперта, являются: высокая температура, головная боль, выраженная ломота, интоксикация, потеря жидкости и свертываемость крови.

«Серьезным осложнением может быть понижение свертываемости крови. Кроме того, лихорадка может вызывать осложнения со стороны мозга. Например, энцефалит. А со стороны суставной системы — артрит. Возможно поражение почек и печени», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Врач подчеркнул, что лечение от лихорадки денге не отличается от лечения других лихорадок.

«Это противовирусные лекарства, жаропонижающее и препараты, восстанавливающие свертываемость крови», — заключил Осипов.

