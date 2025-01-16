Ее сердце не занято: раскрыта тайна отношений Бузовой и судебного пристава Литарова

Телеведущей и певице Ольге Бузовой приписывают отношения с судебным приставом Романом Литаровым. Поклонники даже заподозрили скорую свадьбу звезды после публикации фото с роскошным кольцом. Однако, судя по высказываниям самой Бузовой, в ее жизни еще не появился тот самый мужчина. Эзотерик Майя Королева заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что между певицей и приставом есть симпатия и потенциал для развития отношений, но это требует обоюдного усилия и искренности.

На данный момент Бузова хочет разобраться в себе, она сосредоточена на внутренних потребностях или карьере, отметила Королева.

«Если отношения и есть, они могут быть на стадии обдумывания или не настолько серьезны, чтобы ее сердце было полностью занято», — добавила эзотерик.

Карты Таро указали гадалке на перемены в жизни певицы — ее ждет неожиданный брак с человеком, с которым раньше она не связывала своих планов. Счастье зависит от готовности Бузовой довериться судьбе. Муж звезды будет амбициозным, харизматичным лидером. Королева увидела рядом с телеведущей предпринимателя или человека, добившегося успеха своим упорством и трудолюбием. Супруг Бузовой будет энергичным и уверенным мужчиной, способным поддерживать ее во всех начинаниях.

«Карты явно указывают на возможность создания полноценной семьи и рождения детей. У Ольги есть потенциал для реализации себя в роли матери», — заключила Королева.

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