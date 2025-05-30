Ефремов возвращается в кино после тюрьмы: что ждет карьеру актера и где он снимется — критики пророчат рост гонораров

Недавно вышедший из тюрьмы актер Михаил Ефремов может увеличить гонорары за участие в киносъемках. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил кинокритик Роман Григорьев.

Карьера после заключения

В телеграм-канале Mash распространилась информация о том, что Ефремов вернется к съемкам после заключения и уже готовится сыграть главную роль в фильме. Как уточняется, актер подписал контракт на сумму 13 млн рублей.

9 апреля 2025 года артист вышел из исправительной колонии в Белгородской области. Ефремова приговорили к 7,5 годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось.

По мнению кинокритика Григорьева, возвращение актера неудивительно, поскольку это не первый случай в истории кинематографа.

«Мировая история кинематографа знает массу примеров, когда актеры уходили в запои и рехабы, избавлялись от зависимостей, в тюрьме оказывались и выходили из нее. Любое малейшее фото с Ефремовым в колонии попадало сразу в прессу, потому что, во-первых, история громкая сама по себе, во-вторых, это новости не про какого-то уголовника или просто виновника смертельного ДТП, а до этой трагедии известного актера», — отметил эксперт.

Как подчеркнул критик, сейчас интерес вызывает то, как изменится личность Ефремова после тюрьмы.

«Я думаю, что частично от образов, которые он преследовал раньше в ролях, будут отказываться, если это что-то связанное с разудалостью, весельем и попойками, как-либо связанное с похожим на его предыдущий образ жизни», — выразил мнение специалист.

При этом стоимость услуг актера может вырасти, заверил критик, поскольку зрители давно не видели Ефремова на экране.

«Гонорары, я думаю, что даже могут и вырасти. На него сейчас валом пойдут люди — на этот фильм с его участием, чтобы просто посмотреть на Ефремова после срока. И за счет этого он может свой гонорар, я думаю, что и увеличить», — заключил Григорьев.

Фото: [ сommons.wikimedia/Aleksandr Veprev ]

Они тоже снимались после срока

Михаил Ефремов не единственный актер, который сумел восстановить карьеру после тюрьмы. Кто еще из звезд кино отбывал наказание в местах лишения свободы, разобрался корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Николай Годовиков

Преступление: тунеядство и кража.

Срок: приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

Возвращение: после сумел вернуться на экраны и получал короткие роли в сериалах про «ментов» — например, в «Улицах разбитых фонарей» и «Бандитском Петербурге».

Василий Лыкшин

Преступление: хулиганство в подростковом возрасте, за что был направлен в специальное училище закрытого типа.

Срок: 1,5 года, освобожден досрочно.

Возвращение: после освобождения начал актерскую карьеру, снялся в фильмах «Сволочи» и сериале «Громовы».

Роберт Дауни-младший

Преступление: хранение наркотиков и оружия.

Срок: около года в тюрьме в 1999–2000 годах.

Возвращение: после освобождения сыграл в сериале Ally McBeal, затем стал звездой фильмов «Железный человек», «Шерлок Холмс» и «Оппенгеймер», за который получил «Оскар» в 2024 году.

Дэнни Трехо

Преступление: наркотики, вооруженные ограбления.

Срок: в общей сложности 11 лет в различных тюрьмах Калифорнии.

Возвращение: после освобождения стал актером, снявшись в более чем 400 фильмах, включая «Мачете» и «От заката до рассвета». Также открыл сеть ресторанов и стал активистом по борьбе с зависимостями.

Тим Аллен

Преступление: контрабанда кокаина.

Срок: два года в федеральной тюрьме в конце 1970-х.

Возвращение: после освобождения стал комиком и получил главную роль в сериале «Большой ремонт», а также озвучил Базза Лайтера в «Истории игрушек».

Ранее стало известно, что известный участник шоу «Импровизация» Дмитрий Позов оказался в рехабе.