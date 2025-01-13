ЕГЭ не отменили, но сделали сложнее: как школьники будут сдавать главный экзамен в 2025 году

Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году начнется 23 мая, несмотря на дискуссии вокруг отмены аттестации для одиннадцатиклассников. Какие изменения ждут ЕГЭ в 2025 году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Новшества 2025 года

Ежегодно российские выпускники сдают два обязательных экзамена по русскому языку и математике (базовый или профильный уровень). Дополнительно можно сдать ЕГЭ по биологии, географии, истории, обществознанию, информатике, иностранным языкам, литературе, физике и химии. Изменения в КИМ (контрольные измерительные материалы) в 2025 году не затронут пять предметов: математику, биологию, географию, историю и обществознание.

С новшествами в этом году придется столкнуться всем выпускникам, так как изменения внесли в ЕГЭ по русскому языку. Задание 26 заменили 22-м, теперь оно не будет связано с макротекстом, подсказок в рецензии не предполагается. Для выполнения задачи ученику необходимо разбираться в средствах выразительности.

В задании 27 (сочинение-рассуждение) будет четко указана проблема, по которой необходимо дать комментарий. При обосновании своего отношения к позиции автора нельзя использовать комиксы, аниме, мангу, фанфики, графические романы, компьютерные игры и др. Меняется оценивание задания — осуществлен переход с двенадцатикритериальной на десятикритериальную систему, первичный балл увеличен с 21 до 22 баллов. Сочинение больше не оценивается по критерию «Богатство речи», а за «Соблюдение грамматических норм» и «Соблюдение речевых норм» можно получить по три балла, а не два. Также к проверке не будут допускаться работы объемом меньше 100 слов (ранее был установлен порог 69 слов). Максимальный первичный балл за экзамен по русскому языку по-прежнему составляет 50 баллов.

Изменения структуры КИМ отсутствуют в ЕГЭ по информатике, но с этого года задание 27 будет направлено на решение задач анализа данных. Комиссия проверит умение ученика выполнять сбор первичных данных, очистку и оценку качества данных, выбор и построение модели, преобразование и визуализацию данных, а также интерпретировать результаты.

В экзамене по иностранному языку (английский, немецкий, французских и испанский) в заданиях 19-24 грамматику начнут проверять на двух отдельных текстах или одном цельном. Авторы уточнили формулировки задания 38 письменной части (эссе), теперь опрос общественного мнения носит название survey (опрос). Поменялась формулировка задания 4 устной части, а также критерии его оценивания. Экзамен по китайскому языку тоже претерпел изменения. Уточнены формулировки задания 28 письменной части, задания 3 устной части. Кроме того, изменились критерии оценивания этих заданий.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Валерия Ерофеева ]

Структура КИМ ЕГЭ по физике остается без изменений, но расширяется спектр проверяемых элементов содержания в заданиях 2, 4, 8, 16, 21, 22 и 26. В задании 2 может встретиться закон всемирного тяготения, в 3-м — скорость звука. Уравнение теплового баланса добавили в задание 8. Также в экзамен вернули период полураспада (задание 16), механику (задание 21), МКТ (задание 22) и статику (задание 26).

Коррективы были внесены в задание 17 в экзамене по химии. Теперь от учащегося потребуется не выбрать несколько правильных вариантов ответа, а установить соответствие между позициями в двух столбцах.

В ЕГЭ по литературе изменилось задание 5 — выпускникам необходимо будет сравнить приведенный фрагмент произведения с указанным текстом. Например, может потребоваться сопоставить древнерусскую литературу с произведениями XVIII — первой половины ХIХ в., а в другом варианте — с рукописями второй половины ХIХ-ХХ в. В задании 10 теперь можно будет выбирать стихотворение без хронологических ограничений. Перечень художественных средств и приемов расширен в задании 8, а одна из тем 11.11-11.3 начнет носить дискуссионный характер. В 2025 году меняют критерии оценивания ЕГЭ по литературе, в частности требования по орфографии и пунктуации сближаются с экзаменом по русскому языку, а в сочинениях наряду с теоретико-литературными понятиями будут засчитываться термины искусствоведения, если тема нацелена на их использование.

Расписание ЕГЭ

Досрочный период ЕГЭ в 2025 году начинается 21 марта. Основной этап аттестации стартует 23 мая:

23 мая (пятница) — история, литература, химия;

27 мая (вторник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

30 мая (пятница) — русский язык;

2 июня (понедельник) — обществознание, физика;

5 июня (четверг) — биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);

10 июня (вторник) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;

11 июня (среда) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика.

Фото: [ медиасток.рф ]

Резервные сроки установлены 16-20 июня и 23 июня. Расписание ЕГЭ предусматривает наличие дополнительных дней (3-4 июля) для пересдачи экзамена.

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