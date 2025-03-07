Его проблемы: почему мужчина боится брака и стоит ли продолжать отношения с ним

Отношение людей к теме брака в значительной степени связано с выживанием, в современном мире — еще и с деньгами. Именно поэтому мужчины чаще женщин не хотят узаконивать отношения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила психолог Александра Метальникова.

По ее словам, мужчины считают, что нельзя выжить без денег, женщины — без супруга, который зарабатывает. Мужчины начинают избегать брака в страхе остаться без имущества в случае развода, отметила эксперт. На нежелание звать свою спутницу замуж могут повлиять негативный опыт родственников и страх брать на себя ответственность. Решить подобный конфликт можно лишь работой с мировоззрением.

«Не надо быть с таким мужчиной, который не делал вам предложение. Женщины любят ждать годами, чтобы мужчина сделал предложение. Мужчина не чинит то, что не сломано. Если все работает, зачем жениться?» — отметила Метальникова.

Психолог посоветовала девушкам спросить самих себя, хотят ли они жить до конца жизни с этим мужчиной. Если нет, то нужно уходить из этих отношений.

«Единственный главный проверочный вариант узнать, что мужчина не женится, — спросить его: ты женишься на мне? Если он скажет нет, нужно уходить», — заключила эксперт.

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