«Ей будет сложно переиграть Трампа»: выяснилось, почему Харрис сулят поражение на дебатах с экс-президентом США

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камалла Харрис договорились о проведении дебатов 10 сентября. Кто из двух политиков все же является фаворитом, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Андрей Кортунов.

По его словам, 10 сентября — не первая попытка Трампа организовать дебаты с Харрис, однако его первое предложение транслировать их на телеканале Fox News — более консервативной площадке — получило отказ. Теперь трансляцию будет вести телеканал ABC News.

«По всей видимости, шла какая-то торговля между командами двух кандидатов. В итоге договорились на ABC. Это не Fox News, но и не CNN, которая занимает явно демократические позиции. Поэтому какой-то баланс интересов здесь был соблюден. И, конечно, эти дебаты обещают быть интересными», — заявил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам Кортунова, Харрис относительно мало выступала после своего выдвижения, а прямых дискуссий между ней и Трампом пока не было, поэтому это будет серьезное испытание для обоих.

«Я думаю, что от того, как пройдут дебаты, в какой-то степени могут зависеть и результаты ноябрьских голосований. Хотя большинство сторонников как того, так и другого кандидата уже свой выбор сделали, и переубедить их будет довольно трудно», — добавил эксперт.

По мнению политолога, разделение голосов зависит от того, насколько профессионально сыграет команда Харрис, так как люди понимают, что ожидать от Трампа, но не знают, что приготовит его оппонент. Кроме того, бывшая вице-президент ранее особо не блистала красноречием.

«Ей будет сложно переиграть Трампа, если только он не сделает каких-то явных ошибок, поддастся на какие-то провокации. Если бы я делал ставки сегодня, я бы все-таки ставил на Трампа. Хотя надо оговориться, что он человек непредсказуемый, а значит, возможны разные неожиданности», — заключил Кортунов.

Ранее вице-президент США Харрис обошла в интервью тему РФ и украинского конфликта.