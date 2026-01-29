Глубокий крах европейской экономики стоит ожидать в 2028-2030-х годах. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил главу евродипломатии Каю Каллас и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в уничтожении промышленности ЕС. Как отметила экономист Литвиненко, нынешние европейские лидеры продолжают надеяться, что они смогут обойтись без российских природных ресурсов, однако ситуация намного сложней, чем им кажется.

«Химическая и тяжелая промышленность, а также автомобилестроение всего Европейского союза зависят от поставок природных ресурсов», — добавила эксперт.

До санкционной политики в отношении РФ существовала надежная и выстроенная система, напомнила специалист. В частности, Москва совместно со столицами ЕС существовала в системе четкой логистики различных товаров.

«Самое главное, что действительно поставлялись все необходимые ресурсы, не нужно было постоянно искать партнеров, пересматривать условия. Кроме того, развивались и новые варианты логистики, можно было разговаривать о снижении себестоимости для конечного потребителя европейского пользователя», — пояснила она.

Фото: [ istockphoto.com/Vladislav Stepanov ]

Однако действия европейских лидеров привели лишь к разрушению экономики региона, считает специалист.

«В Европе экономика держится на промышленности, а она без традиционных ресурсов энергоносителей и без остальных природных ресурсов развиваться не может. Поэтому действительно европейскую промышленность ждет впоследствии развал», — считает эксперт.

При этом полноценный крах европейской экономики уже не за горами, прогнозирует экономист.

«Я думаю, что ситуация глубоко краха европейской экономики возможна в 2028-2030-х годах. Именно в этот период европейские предприятия дойдут до состояния банкротства и будут выкупаться другими транснациональными корпорациями: либо китайскими, либо американскими», — заключила Литвиненко.

