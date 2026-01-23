Не только сливочное масло: экономист назвала продукты, к которым россияне потеряли интерес

Продажи сливочного масла в России упали на 12%, следует из данных аналитической компании NTech. Снижение спроса связано не только с повышение цен, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко. Эксперт рассказала, с чем еще связан спад продаж и на какие продукты также снизился спрос.

По словам экономиста, повышение цен на продукцию, конечно, отразилось на спросе, так как производители заявили максимально высокие цены.

«По технологии производства и количеству затрачиваемого сырья из всех молочных продуктов масло является первым из дорогостоящих. И, конечно, потребитель тут же отреагировал, стал искать товары-заменители, искать более дешевые варианты. Производитель пытался играть объемом продукта, показывая тем самым незначительное увеличение цены, пытаясь как-то сохранить цену», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В конце 2025 и начале 2026 гг. зафиксировано складирование масла у производителей. Так как продукт скоропортящийся и долго храниться не может, его стоимость начала немного снижаться, отметила экономист.

«Также здесь надо отметить еще роль правительства, то есть отслеживание ситуации на рынке в плане регулирования цен. Это ФАС, Роспотребнадзор. Многие россияне заявляли о слишком высокой цене, слишком значительном росте за 2025 год. Как раз декабрь 2025 год показал снижение цен на фоне объемов потребления сливочного масла», — добавила Литвиненко.

При этом масло покупают не только потребители, но и кондитеры, а также всевозможные предприятия, которые используют именно сливочное масло.

«Они перешли на маргарин, спред, а это в какой-то степени потеря качества конфет, печенья, тортов, выпечки — там, где используется сливочное масло. Еще следует отметить тренд на здоровый образ жизни. Он тоже вносит свою корректировку в потребление сливочного масла. Та же самая выпечка — потребление снижается в связи с модой на правильное питание. И производители также видят эту тенденцию, стараются подстраиваться», — подчеркнула экономист.

Кроме того, по словам эксперта, россияне стали меньше покупать дорогих сыров и колбасных изделий. Многие стали готовить сами, либо покупать у более дешевого производителя из более дешевых продуктов.

«Значительно падает спрос на красную икру, красную рыбу (семга, форель), говядину, вино, помидоры. Именно эти продукты показали рост цен за 2025 год, и потребители даже на Новый год выбирали заменители», — заключила экономист.

