Экономика ждет перемен: изменит ли ЦБ ключевую ставку впервые с конца 2024 года — экспертный прогноз

Совет директоров Центробанка на заседании 6 июня может снизить ключевую ставку на 0,5-1% — до уровня 20%. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко.

Как напомнила эксперт, ключевая ставка не менялась с конца 2024 года и оставалась на уровне 21%.

«С учетом геополитического фактора и сохранения репатриации валютной выручки в бюджетах, мы видим полномерное движение к снижению инфляции и укреплению национальной валюты», — выразила мнение специалист.

При этом 6 июня — ключевая дата для ЦБ, поскольку пройдет половина 2025 года. По словам экономиста, именно в этот период специалисты регулятора примут решение, снижать ключевую ставку или нет.

«И если мы увидим даже небольшое снижение на полпроцента, это скажет о том, что Центральный банк, Министерство финансов РФ и правительство видят дальнейшее развитие экономики страны в положительном ключе», — считает эксперт.

Отмечая работу ЦБ, экономист подчеркнула, что поставленные регулятором цели — охлаждение экономики, снижение кредитной активности, повышение активности в открытии вкладов — были достигнуты.

«Хотя главной причиной укрепления национальной валюты и активизации притока капитала, как российского, так и иностранного, является, безусловно, потепление отношений и те переговоры в Стамбуле, которые сейчас прошли», — подчеркнула Литвиненко.

Однако в случае сохранения ключевой ставки в июне, она останется неизменной до декабря, считает эксперт.

«Либо оставляем на уровне 21% и живем с такой планкой где-то до декабря, либо если и будет снижение, то небольшое, до 0,5-1%», — заключила экономист.

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