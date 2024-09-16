Эксперт Циан.Аналитики: цены на аренду жилья в Подмосковье могут вырасти на 15-18%

Сезонный рост спроса и связанное с ним повышение ставок аренды уже в самом разгаре. По сравнению с началом июня расценки на аренду 1-комнатных квартир в Москве выросли на 29% (до 72 тысяч рублей), в Подмосковье на 11% (до 39 тысяч рублей). Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

По его словам, в столице это уже сопоставимо с их индексацией в рамках всего «высокого сезона» в прошлом году (с июня по ноябрь).

«В такой конфигурации, когда новых лотов по разумным ставкам в Москве становится все меньше, мы ожидаем перетока спроса в города Ближнего Подмосковья — прежде всего, в локации с надежным транспортным сообщением», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Попов также подчеркнул, что в столице пик роста цен с высокой вероятностью уже пройден, а в регионе пока продолжается.

«В Реутове, Люберцах, Красногорске, Одинцово, Лобне расценки на аренду студий и однокомнатных квартир могут вырасти еще 15-18% от сегодняшних уровней», — заключил эксперт.

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