Экономист Проданова: с 1 октября в России поднимут пенсии военнослужащим — насколько

Экономист Проданова: с 1 октября на 7,6% проиндексируют пенсии военнослужащих
Фото: [медиасток.рф]
До конца 2025 года в РФ ожидается повышение пенсионных выплат для некоторых категорий граждан. Летом же пенсии подняли россиянам старше 80 лет. Кого коснется очередная индексация и насколько вырастут выплаты, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
По словам эксперта, хорошие новости касаются именно тех, кто служил в армии и силовых структурах.
«С 1 октября 2025 года их пенсии вырастут на 7,6%. Индексация коснется пенсий военнослужащих и сотрудников силовых ведомств России. Отметим, что изначально планировалось повышение на 4,5%, но после пересмотра макроэкономических показателей была принята новая норма, устанавливающая индексацию до 7,6%», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Данное решение основано на увеличении денежного довольствия действующих военнослужащих, которое является базой для расчета пенсий уволенных, продолжила Проданова.
«Изменение уже закреплено на законодательном уровне, ожидается лишь формальное утверждение постановлением правительства. Перерасчет пенсий будет произведен Социальным фондом России автоматически», — заключила экономист.
