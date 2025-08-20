Экономист Проданова: с 1 октября в России поднимут пенсии военнослужащим — насколько

«С 1 октября 2025 года их пенсии вырастут на 7,6%. Индексация коснется пенсий военнослужащих и сотрудников силовых ведомств России. Отметим, что изначально планировалось повышение на 4,5%, но после пересмотра макроэкономических показателей была принята новая норма, устанавливающая индексацию до 7,6%», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».