Экс-председатель Комитета по печати Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев, покинувший пост в 2019 году, добровольно отправился в зону СВО и соверил по-настоящему героический поступок. Как сообщил «Царьград», 56-летний мужчина провел 50 суток в бетонной трубе под Белогоровкой, чтобы эвакуировать тяжелораненого бойца.

Операция по спасению была невероятно сложной: две предыдущие группы спасателей, пытавшиеся вынести солдата с позывным Ватсон, были уничтожены противником. Серезлееву и его напарнику была поставлена задача не только спасти раненого, но и оставаться на позиции, чтобы отвлекать огонь на себя.

«Мы должны были создавать движуху, отвлекать на себя внимание и агрессию противника», — объяснил он.

Бойцы столкнулись с чудовищными трудностями, включая шесть дней полного отсутствия воды. Однако самым тяжелым испытанием для Сергея стал выход на разминирование перед одним из штурмов, где он подорвался на незамеченной бомбе. Врачи не смогли спасти ему ногу, и сейчас герой проходит лечение после тяжелого ранения.

«Пройдя через 50 дней ада в бетонной трубе, спасая товарищей и отвлекая огонь на себя, Сергей Серезлеев показал: героем может стать каждый, независимо от прошлого и возраста», — резюмирует автор публикации.

