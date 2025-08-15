Экс-директор парка «Патриот» Ахмедов осужден: стало известно, что он может выйти по УДО

15 августа Одинцовский городской суд Московской области вынес приговор бывшему директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 300 тыс. рублей. Также он лишен государственных наград и права занимать руководящие должности сроком на два года. Что ожидает Ахмедова после срока и есть ли возможность на условно-досрочное освобождение (УДО) — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ущерб свыше 25 млн рублей

Как уточнили в РБК, в срок наказания будет зачтено время, проведенное под стражей (по формуле «полтора дня за один») и под домашним арестом (по формуле «два дня за один»). Кроме того, суд обязал Ахмедова возместить ущерб: 18,717 млн рублей — Министерству обороны, 7,180 млн рублей — парку «Патриот».

Ахмедова признали виновным по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Максимальное наказание по ним могло достигать 10 и двух заключения соответственно. В последнем слове он заявил о раскаянии и просил назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый признал вину и заключил досудебное соглашение с Главной военной прокуратурой в августе 2024 года. По словам прокурора, Ахмедов полностью выполнил обязательства, в том числе сообщил следствию о ранее неизвестных участниках преступных схем.

Вячеслав Ахмедов и бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров были задержаны в июле 2024 года. Спустя несколько недель под арест попал и генерал, экс-замминистра обороны Павел Попов. Следствие установило, что с 2022 по 2024 год Попов, Ахмедов и Шестеров вносили ложные сведения в акты о выполненных строительных работах, причинив ущерб свыше 25 млн рублей.

На суде прозвучало, что на средства Минобороны по просьбе Попова на участке его сына были построены жилой дом, баня и двухэтажный гараж «под ключ» — аналогичные постройки возводились в парке «Патриот». Работы выполнялись за счет бюджета парка при участии Ахмедова и Шестерова.

Защита Ахмедова настаивала на назначении штрафа без лишения свободы, указывая на его тяжелое заболевание — болезнь Паркинсона в прогрессирующей стадии, при которой, по мнению адвоката, колония не сможет обеспечить необходимое лечение. Сам Ахмедов утверждал, что действовал под давлением Попова и Шестерова, личной выгоды не получил, а также частично возместил ущерб (500 тыс. рублей). Он подчеркнул, что именно его показания легли в основу отдельного уголовного дела против Попова.

Выйдет по УДО

По словам адвоката экс-директора парка «Патриот» Игоря Поповского, приговор оказался «слишком суровым», и защита намерена его обжаловать. Ранее военный прокурор Евгений Донских запрашивал шесть лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. рублей. Как отметил адвокат Максим Калинов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», в деле Ахмедова была возможность добиться большего, сократив его срок.

«Наказание по одному мошенничеству до 10 лет и служебный подлог — до двух лет, приговоры складываются путем сложения каждого наказания за каждое преступление. По общероссийской практике, это наказание нормальное, но я считаю, если он сотрудничал со следствием, можно было бы применить правила об изменении категории преступления. У него сейчас тяжкая была до 10 лет, ему по этому преступлению дали пять лет, но учитывая сотрудничество со следствием, можно заявить о ходатайстве в соответствии с статьей 15 УК РФ об изменении категории преступления на среднюю тяжесть», — пояснил эксперт.

При этом Ахмедов уже спустя 2,5 года от срока можно выйти по УДО, отметил адвокат.

«Никто не мешает после отбытия по тяжким преступлениям после половины наказания можно уже подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении», — заключил Калинов.

