Россияне массово скупают осиновые колья от сглаза: действительно ли помогает и что об этом думает РПЦ

В России новый тренд — люди скупают осиновые колья, чтобы защититься от сглаза. Продавцы обещают, что такой инструмент способен защитить дом от сглаза, ссор, воров и других бед, а покупатели уверяют, что такие «обереги» действительно им помогают, пишет телеграм-канал SHOT. Какие обереги на самом деле могут защитить от сглаза и что обо всем этом думает православная церковь — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Можно заменить на молитвы

Экстрасенс Инна Алексеева (Мишина) отметила, что осина в славянской и европейской традиции считается деревом с сильными защитными свойствами, особенно против нечистой силы, вампиров и негативной энергии.

«Ее использовали против нечисти, для защиты дома и как оберег. Против нечисти вбивали осиновые колья в могилы самоубийц или колдунов, чтобы они не "вставали" и не вредили живым, а для защиты дома втыкали колья по периметру участка, у ворот или в фундамент дома, чтобы отпугнуть воров, злых людей и "дурной глаз". В качестве оберега носили кусочки коры или делали амулеты из осины, чтобы нейтрализовать негативную энергию», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако работает ли это против сглаза? В народных поверьях — да, особенно если человек верит в силу осины, подчеркнула эзотерик.

«С научной точки зрения — это больше психологическая защита, но эффект плацебо тоже важен. Также существуют христианские обряды и молитвы от сглаза. Православие не одобряет веру в магию, но есть духовные методы защиты через молитву и таинства. Например, молитва Иисусу Христу, молитва Пресвятой Богородице, святому Киприану (покровителю от колдовства), 90-й Псалом ("Живый в помощи")», — добавила Алексеева.

Мистические атеисты

Священнослужитель Владислав Береговой в свою очередь отметил, что в книге Клайва Льюиса «Письма Баламута» бес поучает младшего беса о том, что главная цель этого столетия — воспитать мистического атеиста.

«Судя по последним опросам в России, им это удалось. Говорят, в прошлом году на эзотерические услуги население РФ потратило больше средств, чем на еду. Впрочем, население любого государства в эпоху перемен, в которую, как говорили мудрые китайцы, не дай Бог нам жить, склоняется к мистицизму, причем не к здоровому. Не к традиционным религиям, не к монотеизму, который говорит, что будущего нет, его невозможно узнать, рок (фатализм) нам не присущ, а к доморощенным языческим поверьям, бытовому оккультизму», — пояснил священник интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Люди склоняются к эзотерике и всевозможным ведуньям, которые, по словам отца Владислава, наверняка скажут, какое будет завтра, каким в этом завтра будет сам человек, и что его ждет.

«В это время как бы между прочим продает всевозможные амулетики, чтобы ждало тебя завтра что-то очень хорошее и ничего плохого. Много было разговоров о том, что религия создана, чтобы управлять людьми, а мы сейчас купим осиновый кол, вобьем куда-нибудь его, и все в нашей жизни будет хорошо. Блажен, кто верует. Естественно, это огромный самообман», — продолжил священнослужитель.

Никакие осиновые колья, никакие амулеты и другие атрибуты не работают. Кроме того, подчеркнул он, с точки зрения христианства, никаких сглазов, никаких порч не существует.

«Если предположить, что кто-то или что-то может навредить тебе само по себе, вне зависимости от воли Божьей, значит, какая-то бабка, какая-то ведунья — это и есть Бог, ведь она может быть выше Его, ведь она может сделать что-то такое, что заставит Бога отойти в сторонку. Потомственная ведьма Изабелла в этом вопросе сильнее — то есть, если ты так считаешь, веря, что какие-то карты, какие-то манипуляции могут тебе повредить, то, значит или Бога нет, или это происходит вне его воли», — заключил Береговой.

