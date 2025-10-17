Эксклюзив российского автоспорта: москвичи продают на «Авито» легенду ралли «Дакар» — КАМАЗ за 65 млн рублей

В Сети можно обнаружить абсолютно разные находки, одна из них явно может заинтересовать любителей автоспорта. Эксклюзивный лот КАМАЗ-635050 — автомобиль технического сопровождения команды «КАМАЗ-мастер» можно приобрести в Москве за 65 млн рублей с НДС. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».

Этот автомобиль технического сопровождения стал неотъемлемой частью истории российского и мирового автоспорта. КАМАЗ-635050 выполнял функции мобильного штаба, транспортной и инженерной базы прославленного коллектива, внесшего огромный вклад в развитие ралли-рейдов и укрепление авторитета отечественного автопрома на международной арене.

С 2007 по 2025 год этот грузовик принимал участие во всех выездах и соревнованиях команды, включая 15 ралли «Дакар», 13 ралли «Шелковый путь» и все этапы чемпионата России по ралли-рейдам. На протяжении почти двух десятилетий он сопровождал боевые машины по самым суровым маршрутам планеты, обеспечивая их техническую и логистическую поддержку.

Фото: [ городская доска объявлений ]

С 2012 по 2023 год КАМАЗ-635050 использовался как мобильный штаб команды «КАМАЗ-мастер». Именно в его салоне принимались стратегические решения, велась координация действий экипажей и анализировались данные гонок. Благодаря этому автомобиль стал настоящим символом закулисной работы команды и важной частью ее истории.

Техническая база машины впечатляет. КАМАЗ-635050 оснащен шестицилиндровым дизельным двигателем Cummins QSZ 13 мощностью 635 л. с., отличающимся высокой тягой и надежностью в экстремальных условиях. Конструкция автомобиля выполнена на удлиненной раме с полным приводом, усиленной подвеской и повышенной грузоподъемностью, что позволяло перевозить оборудование, инструменты и запасные части для боевых экипажей. У потенциальных покупателей будет возможность увидеть машину как онлайн, так и вживую. Стоит уникальный КАМАЗ 65 млн рублей с НДС.

Ранее стало известно, что коллекционное издание «Сумеречной саги» выставили на продажу в Москве за 70 тыс. рублей.