Вампирская сага из золота: москвичи продают на «Авито» коллекционное издание «Сумерки» за 70 тыс. рублей

Фото: [ кадр из фильма «Сумерки. Сага. Новолуние». Режиссер К. Вайц. 2009 год. ]

Коллекционное издание «Сумеречной саги» (16+) Cтефaни Майеp выставили на продажу в Москве за 70 тыс. рублей. Переплет книг сделан вручную из натуральной кожи, а обрез — позолоченный. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».

Открывает «Сумеречную сагу» про вампиров первая книга «Сумерки», вместе с ней автор объявления предлагает купить остальные четыре тома: «Новолуние», «Затмение», «Рассвет» и «Солнце полуночи». Как утверждает продавец, издание изготовлено вручную профессиональными мастерами на собственном производстве.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Переплет книг выполнен из натуральной кожи, форзац — из бархата, обрез — позолоченный, а тиснение — золоченое и блинтовое. Все пять томов бестселлера Стефани Майер, рассказывающего о любви простой девушки и вампира, предлагается купить за 69 тыс. 750 рублей.

