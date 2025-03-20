Эксперт назвала приложения, которые могут замедлять телефон и ухудшать его работу

Каждый не раз замечал, что телефон может разряжаться немного быстрее, чем обычно, но с чем это связано — не всегда понятно. Какие приложения могут замедлять работу гаджета и что с этим делать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Эксперт отметила, что в мобильных телефонах значительную часть памяти и быстродействия могут расходовать приложения, которые используются мало или даже не используются совсем.

«Они продолжают работу в фоновом режиме и тратят ресурсы устройства. Поэтому те приложения, которые вы не используете, нужно удалить. Те, кто устанавливает много виджетов на рабочем столе, особенно на Android, должны помнить, что они тоже расходуют много ресурсов смартфона», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Виджеты погоды, курсы валют, новости, календарь очень популярны у пользователей, но одновременное использование нескольких из них может замедлять быстродействие телефона на 50%, продолжила Бастрыкина.

«В пункте меню «Батарея» на смартфоне можно увидеть, какие приложения работали дольше всего, в том числе в фоновом режиме. Среди наиболее требовательных к потреблению ресурсов приложений можно отметить браузеры, например, Google Chrome, которому требуется до 40% мощности процессора, а также приложения для общения и просмотра контента, такие как WhatsApp, Telegram, Youtube и другие», — добавила эксперт.

Приложения, использующие GPS-навигацию, также замедляют быстродействие телефона.

«Еще одна неочевидная причина медленной работы смартфона — установленный антивирус. Он регулярно сканирует файлы, а также анализирует входящий трафик. После проверки телефона антивирусом можно отключить его фоновую работу», — заключила Бастрыкина.

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