WhatsApp перестанет работать на тысячах устройств: почему это произойдет и кого это коснется

Пользователи самого распространенного мессенджера WhatsApp обеспокоены новостями о предстоящем прекращении работы приложения после очередного обновления. С чем это связано и кого коснется, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Она отметила, что ограничение коснется небольшого процента пользователей, которые используют устаревшие версии операционной системы на своих смартфонах либо обладают старыми моделями телефонов.

«Ближайшее обновление, которое произойдет 10 марта, коснется пользователей Android-смартфонов, у которых установлена ОС Android 4.4, выпущенная в 2013 году. Также ряд смартфонов попадет в список тех, на которых больше не будет поддерживаться работоспособность WhatsApp. Среди них — Samsung Galaxy S3 и Note 2, LG Nexus 4, Sony Xperia Z1 и другие», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В начале мая такие же изменения коснутся и владельцев устаревших моделей смартфонов Apple, продолжила Бастрыкина. Например, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, а также тех пользователей, у которых установлена версия iOS ниже 15.1.

«Эти требования связаны с необходимостью гарантировать пользователям бесперебойную и безопасную работу приложения, через которое ежедневно пользователи всего мира пересылают конфиденциальную информацию. Старые модели телефонов технически не смогут поддерживать приложение с этими обновлениями безопасности, а операционная система должна обеспечивать необходимую скорость работы мессенджера без конфликтов и сбоев», — добавила эксперт.

Для некоторых пользователей решением может стать обновление операционной системы до нужной версии вручную, если устройство позволяет это сделать.

«Остальным желающим продолжать пользоваться WhatsApp придется задуматься о покупке нового смартфона. Это принесет пользу не только в работе с мессенджером, но и повысит безопасность работы банковских и других важных приложений на смартфоне», — заключила Бастрыкина.

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