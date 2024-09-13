Эксперт объяснила, может ли Telegram сдать данные пользователей в рамках сотрудничества с властями Франции

В СМИ распространилась информация о том, что социальная сеть Telegram начала сотрудничать с правоохранительными органами Франции. Значит ли это, что платформа в итоге может сдать все данные пользователей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

Эксперт отметила, что сотрудничество Телеграм с правоохранительными органами Франции не означает автоматического раскрытия данных всех пользователей и нарушения права на защиту личной информации.

«Изначальный отказ предоставить данные и последующие длительные переговоры говорят о том, что представители мессенджера не заинтересованы терять репутацию коммуникационного приложения, которое гарантирует неприкосновенность частной информации», — пояснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Раскрытие данных пользователей, причастных к совершению правонарушений, это частный случай, и если это поможет найти преступников, то такие действия оправданны — продолжила она.

«Пока мы не знаем деталей и условий соглашения Павла Дурова с французскими правоохранителями, поэтому в дальнейшем станет понятно, удалось ли мессенджеру отстоять свой главный принцип — конфиденциальность данных пользователей», — заключила Бастрыкина.

Ранее экс-сотрудник Telegram заявил, что Франция интересуется работой мессенджера уже 9 лет.