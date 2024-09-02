Экс-сотрудник Telegram: Франция интересуется работой мессенджера уже 9 лет

Бывший директор особых направлений Telegram Антон Розенберг рассказал RT , почему задержали Павла Дурова и насколько давно французские службы интересуются деятельностью мессенджера и компании в целом.

Впервые Франция заинтересовалась деятельностью Telegram в 2015 году, когда велось активное расследование теракта в столице. Исламисты радикальной группировки устроили мощные взрывы и расстрелы на трех локациях, погибли 130 человек минимум. Атака стала одной из самых крупных в истории страны.

Тогда же, по словам Розенберга, французские силовики стали проверять Telegram. Их смущала вседозволенность, которая на тот момент царила в мессенджере. Однако и тогда найти ничего не удалось.

«Судя по публикациям, взаимодействие по вопросам борьбы с терроризмом, наркоторговлей, распространением детской порнографии и другим преступлениям так и не было налажено — и они прибегли к задержанию того, кто отвечает за подобные решения», — сказал собеседник.

Вспомнил эксперт и случай, когда претензии к мессенджеру были от Индонезии. Приложение заблокировали в 2017-м, но после личного визита Павла Дурова ограничения отменили. Вопросы удалось решить после встречи с министром коммуникаций и информационных технологий.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД озвучил вероятную причину задержания Павла Дурова.