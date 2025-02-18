Эксперт Поликарпов: ВС РФ поступательно идут вперед на нескольких направлениях

Российская армия не быстро, но поступательно движется вперед на нескольких направлениях фронта. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил военный эксперт Михаил Поликарпов. По его словам, успех на линии фронта определит позиции на переговорах, касающихся украинского вопроса.

Переговоры РФ и США прошли в Эр-Рияде 18 февраля, в частности в столицу Саудовской Аравии прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Ожидаемым событием остается встреча российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа, конкретную дату которой назвать трудно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам обсуждений в Эр-Рияде. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не расслабляться и не ждать, что СВО закончится после начала переговоров.

Военный эксперт Михаил Поликарпов отметил, что позиции на переговорах определяются на линии фронта. По его словам, российские войска продвигаются вперед. Однако говорить о выходе на оперативный простор еще рано, для этого должно произойти крушение украинского фронта, чего нет на данный момент. Это может произойти, если Киев откажется от договоренностей, предложенных США, отметил специалист.

«В настоящий момент на бывшем Южно-Донецком направлении, которое превратилось в Западно-Донецкое, ВС РФ наступают. Сегодня они вошли в село Константинополь. У нас идут более-менее успешные бои в районе Дзержинска и Донецка — на другом участке фронта. На Харьковском направлении мы создали новый небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол. Есть небольшие подвижки на Курском направлении в районе Свердликово, который мы взяли два дня назад», — рассказал Михаил Поликарпов.

Если США и Европа продолжат поставки вооружения Киеву, необходимый минимум для обеспечения оборонительных действий ВСУ будет обеспечен. Но главная проблема украинской армии на текущий момент заключается в том, что у них постепенно заканчиваются люди, отметил военный эксперт.

«Они вынуждены переходить к очень непопулярному решению — мобилизации людей возраста 18-24 лет. Они уперлись в то, что у них заканчиваются желающие воевать, потому что идет мясорубка, по нашим оценкам, они теряют около 50 тысяч человек в месяц вместе с ранеными, заболевшими, дезертирами», — заявил специалист.

Киеву нужно будет проводить мобилизацию, но пока что украинское руководство решило направить на передовую бойцов из тыловых частей, даже расчеты ПВО. Михаил Поликарпов назвал нерациональным использование зенитчиков в качестве пехоты.

«Это значит, что у них заканчивается квалифицированная пехота, которая готова воевать и, главное, готова умирать», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что вопрос отправки войск США на Украину остается на рассмотрении в Вашингтоне.