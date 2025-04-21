Выплаты сдвигаются: кто получит пенсию раньше срока из-за майских праздников

Традиционно в преддверии длинных новогодних или майских праздников даты выплат пенсий смещаются. В этом году майские праздники сразу захватают первые 4 дня месяца. С учетом того, что большинство российских пенсионеров получают пенсию с 1 по 5 число каждого месяца, майскую пенсию им выплатят заранее. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, пенсии будут выплачены 29 и 30 апреля.

«То есть в апреле пенсионеры могут ожидать сразу две выплаты. В первые числа апреля — пенсию непосредственно за апрель, а в последние рабочие дни месяца — майские пенсионные выплаты. При этом обратите внимание, что тем, кому в апреле придут сразу две выплаты, следующую пенсию получат только в июне в привычные сроки», — заявила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Такой перенос сроков пенсионных выплат, продолжила она, связан прежде всего с тем, что ни кредитные организации, ни государственные учреждения согласно производственному календарю в праздничные дни не работают.

«На более ранние майские пенсионные выплаты могут рассчитывать и те, кто получают пенсии традиционно в период с 8 по 11 число каждого месяца. Поскольку 5-7 мая в 2025 году считаются полноценными рабочими днями, то график получения пенсий для данной категории пенсионеров тоже будет сдвигаться», — добавила Проданова.

Кроме того, если ежемесячные пенсионные выплаты приходятся на 12 и более поздние числа месяца, то и в мае пенсия придет на карточку в привычные сроки.

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