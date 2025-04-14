Эксперт рассказал, менять ли жителям Подмосковья шины на летние или лучше подождать

Многие подмосковные автомобилисты успели «переобуться» в недавний теплый период. Однако сразу после него водителей ждал неприятный сюрприз — выпал внушительный слой снег. Сейчас синоптики вновь обещают потепление, но стоит ли менять шины с зимних на летние тем, что этого еще не сделал, или стоит подождать? Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал специалист по ремонту и обслуживанию автомобилей Руслан Кирьянов.

По его словам, окончательно менять шины на летние уже официально можно.

«Можно сделать это уже в ближайшие дни, потому что серьезных холодов и минусовых температур не ожидается. Температура воздуха не будет опускаться ниже +11 градусов, а значит опасности нет. И кроме дождей до конца месяца никаких осадков не обещают», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Людям, которые часто ездят на дачу, продолжил он, лучше сделать выбор в пользу шин с более крупным протектором.

«Это связано с тем, что автомобиль часто проезжает по грунтовой дороге. А тем, кто передвигается в основном по асфальту, можно выбирать более стандартный протектор. При выборе шин на сегодняшний день необходимо смотреть на отзывы, так как многие доступные по стоимости варианты, к сожалению, не самого хорошего качества, а импортные зачастую слишком дорогие», — заключил эксперт.

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