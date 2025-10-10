Эксперт рассказал о перспективах гиперзвукового оружия в России

В ближайшем будущем российская армия может быть оснащена инновационными типами лазерного вооружения, а также электромагнитными орудиями. Такое мнение выразил военный аналитик Юрий Кнутов в интервью изданию «Абзац».

До этого момента, на пресс-конференции, посвященной итогам поездки в Таджикистан, президент Российской Федерации Владимир Путин упомянул о разработках в данной области. Однако, никаких конкретных деталей главой государства озвучено не было.

«Во-первых, это может быть лазерное оружие и электромагнитные пушки, которые применяются на поле боя. Они предназначены для борьбы с беспилотниками. Подобное показывали в Китае на параде. Я думаю, что мы также заинтересованы в том, чтобы подобного рода системы для борьбы с БПЛА появились у нас. Во-вторых, речь может идти об усовершенствованном виде гиперзвукового оружия», – высказал предположение Кнутов.

Эксперт полагает, что новые разработки направлены на противодействие беспилотным летательным аппаратам, а также возможно усовершенствование гиперзвукового оружия.

Ранее Путин пообещал анонс нового оружия в ближайшее время.