Путин пообещал анонс нового оружия в ближайшее время

Россия в скором времени готова продемонстрировать новые виды вооружений. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Путин по итогам саммита с лидерами государств Центральной Азии. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подтвердил, что официальный анонс новейших разработок в военной сфере состоится в ближайшей перспективе. Это заявление прозвучало в рамках подведения итогов встречи на высшем уровне, где обсуждались вопросы региональной безопасности.

Подробности о характере оружия или его тактико-технических характеристиках пока не раскрываются. Эксперты полагают, что речь может идти о дальнейшем развитии комплексов гиперзвукового оружия, лазерных систем или средств радиоэлектронной борьбы нового поколения.

