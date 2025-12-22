Эксперты обнаружили, что низкочастотные радиоволны отталкивают космические частицы

На протяжении десятилетий считалось, что магнитосфера Земли является единственным естественным щитом, защищающим планету от смертоносных космических лучей и солнечного ветра. Однако последние исследования показывают, что человечество неосознанно создало дополнительный защитный барьер, который активно влияет на космическое пространство вокруг нашей планеты.

Речь идет о воздействии очень низкочастотного (ОНЧ) радиоизлучения, используемого для военной связи, в частности для коммуникации с подводными лодками. Как объяснил в своем исследовании 2017 года Фил Эриксон, заместитель директора обсерватории Хайстек Массачусетского технологического института, многочисленные эксперименты подтвердили, что при определенных условиях эти техногенные сигналы способны изменять свойства высокоэнергетической радиационной среды, окружающей Землю.

Это излучение формирует своеобразный «пузырь», границы которого практически совпадают с внутренним краем знаменитых радиационных поясов Ван Аллена — колец заряженных частиц, удерживаемых магнитным полем планеты. Анализ данных показывает, что внутренний радиационный пояс сместился дальше от Земли по сравнению с измерениями 1960-х годов. Ученые предполагают, что именно ОНЧ-излучение оттолкнуло радиационный пояс наружу, создав дополнительный защитный барьер.

Важно отметить, что этот барьер не является силовым полем в научно-фантастическом понимании, но обладает реальными защитными свойствами. Сейчас ведутся исследования по использованию ОНЧ-излучателей для целенаправленной защиты определенных регионов планеты от частиц во время мощных солнечных бурь. Это открытие было сделано благодаря данным миссии NASA «Зонды Ван Аллена», завершенной в 2019 году, которая детально изучала структуру и динамику радиационных поясов.

Открытие демонстрирует, что человеческая деятельность уже сейчас оказывает заметное влияние не только на земные экосистемы, но и на околоземное космическое пространство, случайно создавая дополнительные механизмы защиты от космических угроз.

