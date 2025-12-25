Эксперты предупреждают: российских туристов может ждать европейский ценовой шок на продукты

Европейский тренд, когда туристы вынуждены брать с собой в поездки еду, чтобы сэкономить на заоблачных ценах в местных супермаркетах, может вскоре затронуть и путешественников из России. Как сообщает портал « Турпром », инфляция и колебания курсов валют делают отдых за границей все менее доступным, причем основным шоком становится не стоимость перелета или отеля, а цены на базовые продукты питания.

Ярким примером служит Исландия, давно признанная одним из самых дорогих направлений. Блогер под ником в соцсетях @jesusansal, посетивший местный супермаркет, был шокирован ценами: небольшая упаковка клубники стоит около 550 рублей, багет — 730 рублей, бутылка оливкового масла — 900 рублей. Простой завтрак легко может обойтись в 1380 рублей. Исследования также показывают, что Исландия — самое дорогое место в Европе для покупки вина.

Однако проблема не ограничивается северными странами. Российским туристам, по мнению экспертов, стоит готовиться к росту цен и в самом популярном направлении — Турции. Отели и рестораны на курортах уже существенно подорожали, что, к слову, заставляет и самих турков искать более доступный отдых в Египте.

В этой ситуации «Турпром» рекомендует российским путешественникам крайне внимательно подходить к планированию бюджета, сравнивать цены и искать альтернативные варианты питания. Крайней, но возможной мерой экономии может стать именно практика упаковки в чемодан нескоропортящихся продуктов из дома, чтобы избежать неприятных сюрпризов от счета в местном кафе или супермаркете.

Ранее сообщалось, что Черногория введет визовый режим с Россией в третьем квартале 2026 года.