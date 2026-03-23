Эксперты раскрыли, какие автомобили из параллельного импорта реально конкурируют с Volga K50

Летом на российском рынке появится новый игрок в сегменте D-SUV — кроссовер Volga K50. Официальные продажи стартуют в ближайшие месяцы. Однако конкуренция в этом классе остается высокой даже после ухода большинства европейских брендов: покупатели по-прежнему могут приобрести престижные модели через параллельный импорт, пишет Autonews.ru.

Одним из главных соперников Volga K50 станет Audi Q5. Автомобиль оснащается двухлитровым турбомотором на выбор (204 или 272 лошадиные силы), работает в паре с семиступенчатым «роботом». Полный привод — в базе. Стоимость стартует от 7,2 млн рублей.

BMW X3 предлагает более широкую линейку двигателей. Под капотом — 2,3-литровый мотор мощностью от 190 до 393 л.с. в зависимости от версии. Трансмиссия — восьмиступенчатый автомат, привод — полный. Цены начинаются от 7,65 млн рублей. Есть как доступные модификации, так и топ-версии M.

Skoda Kodiaq выделяется вместительным салоном и возможностью заказать семиместную версию. Моторная гамма включает 1,5- и 2,0-литровые двигатели мощностью 150, 190 и 204 л.с. Коробка — шести- или семиступенчатый «робот», привод может быть передним или полным. Стоимость — от 6,59 млн рублей.

Mercedes-Benz GLC представлен в двух вариантах кузова: классическом и купеобразном. Под капотом — двухлитровый мотор мощностью 197, 204 или 258 л.с., работающий в паре с девятиступенчатым автоматом. Полный привод входит в базовое оснащение. Цена стартует от 7,97 млн рублей.

Самый доступный вариант в подборке — Volkswagen Tiguan L Pro. Его цена начинается от 5,29 млн рублей. Автомобиль оснащается двухлитровым мотором на 186 или 220 л.с. и отличается удлиненной колесной базой, что обеспечивает больше пространства на втором ряду.

Таким образом, выбор в D-сегменте остается широким. Volga K50 предстоит конкурировать с признанными европейскими моделями. Каковы будут ее цены и комплектации — главный вопрос, от которого зависит, сможет ли новинка занять достойное место на рынке.

