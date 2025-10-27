Эксперты спрогнозировали падение цен на аренду жилья в Москве к Новому году

Стоимость аренды жилья в Москве и Московской области к Новому году снизится на 4-6%, сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперты Циан.Аналитики.

По полученным данным, с середины сентября рост средних ставок аренды прекратился.

«Сейчас эти цифры почти не меняются (колебания в последние три-четыре недели укладываются в узкий 2-3%-й диапазон). Сезон высокого спроса завершен, объем предложения начинает восстанавливаться, в том числе на рынок выходят недорогие лоты», — пояснили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперты Циан.Аналитики.

Кроме того, к Новому году ожидается еще большее снижение цен на аренду жилья.

«До конца года мы ожидаем снижения ставок (в среднем по рынкам Москвы и Подмосковья — на 4-6% от сегодняшних уровней), в январе-марте — еще на два-четыре процентных пункта. Устойчивый рост возобновится в мае-июне 2026», — заключили в Циан.Аналитике.

Ранее стало известно, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 16% в декабре.