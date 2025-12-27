Эксперты ЦСР зафиксировали увеличение числа туристов на двух ключевых маршрутах страны

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года два главных туристических бренда России — «Золотое кольцо» и «Серебряное ожерелье» — подтвердили своё лидирующее положение. Как следует из оперативных данных Росстата, проанализированных экспертами Центра стратегических разработок (ЦСР), на эти направления суммарно пришлось 37% всех туристических поездок по стране.

Регионы Золотого кольца приняли 19,4 млн путешествий, что составляет 23,5% всего внутреннего турпотока. Показатель вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бесспорным лидером остаётся Москва, собравшая более 58% всех поездок по маршруту. Особенно заметен взрывной рост в отдельных областях: турпоток во Владимирской области увеличился на 26,2%, а в Костромской — на 20,5%.

Отдельно стоит отметить рекордный прирост иностранных туристов: за 11 месяцев регионы Золотого кольца посетили 2,5 млн зарубежных гостей, что на 17,9% больше, чем годом ранее. На этот маршрут сейчас приходится 57,7% всех иностранных туристов в России. Максимальный рост интереса иностранцев зафиксирован в Московской области — +77,3%.

Регионы Серебряного ожерелья (Северо-Запад) посетили 11,8 млн туристов, что составляет 14,3% от общероссийского показателя. Темпы роста здесь ещё выше — +6,3%, что превышает средние по стране. Более половины всех поездок (55,1%) традиционно приходится на Санкт-Петербург. Иностранный турпоток также уверенно растёт, увеличившись на 16,3%.

Всего Северо-Запад за 11 месяцев посетили 849,6 тыс. зарубежных гостей. Среди наиболее популярных у иностранцев регионов — Мурманская область (42,6 тыс. размещений), Ленинградская область (28,7 тыс.) и Карелия (24,6 тыс.).

Таким образом, два знаковых туристических проекта демонстрируют устойчивый рост, оставаясь основными драйверами как внутреннего, так и въездного туризма в России.

