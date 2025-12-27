Мурманский гид Бабенко: надо проверить валяющиеся оранжевые костюмчики после случая с туристами

После происшествия с туристами в Кольском заливе местный гид и эксперт по туризму Дмитрий Бабенко заявил о необходимости системной работы над ошибками и усилении контроля над всеми операторами активного отдыха. В частности, он обратил внимание на культурные особенности взаимодействия с иностранными гостями.

Бабенко пояснил, что в случае, который привел к ЧП, туристы изначально обратились к проверенным гидам с запросом на флоатинг (сплав в защитных костюмах), но получили отказ из-за наличия в группе ребенка. Впоследствии отдыхающие самостоятельно нашли контакты другого оператора и заказали услугу.

Гид настаивает, что работая с гостями из разных стран, особенно из Индии, важно хорошо понимать их «культурные коды» и не поддаваться на уговоры, твердо соблюдая собственные правила безопасности.

Эксперт положительно оценил планы по проверке операторов флоатинга, но подчеркнул, что проверки должны быть тотальными. В своем Telegram-канале «Курорты Кольского края» Бабенко призвал проверяющих не ограничиваться легкодоступными местами, а добраться до отдаленных точек, таких как устье реки Титовки, полуостров Средний и пляж в Териберке, где, по его словам, стоит вагончик с грудой валяющихся оранжевых спасательных костюмов.

Он также обратил внимание на проблему избирательности: громкие случаи с туристами становятся поводом для проверок, тогда как другие опасные инциденты, например, с участием нелегальных гидов на дорогах, часто остаются без должного внимания.

