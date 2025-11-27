Эксперты зафиксировали рост числа отзывов и падение лояльности к автодилерам

Автолюбители в России стали активнее выражать свое мнение о работе дилерских центров, одновременно ужесточив критерии оценки. Согласно исследованию, проведенному порталом Авто.ру, за первые десять месяцев 2025 года количество отзывов о сервисе выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако эта возросшая вовлеченность сопровождается снижением средних оценок по ключевым параметрам.

Наиболее тревожным для рынка сигналом стало падение лояльности клиентов. Согласно данным Индекса клиентского сервиса (ИКС), количество автовладельцев, готовых вернуться в тот же дилерский центр для повторного обслуживания или порекомендовать его знакомым, сократилось примерно на 7%. Также на 3% ухудшились оценки качества первичных консультаций, полученных по телефону.

Как прокомментировал коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин, такая динамика наглядно демонстрирует два ключевых тренда: рост ожиданий со стороны покупателей и обострение конкуренции на рынке. Увеличение числа отзывов говорит о повышении вовлеченности аудитории, а снижение средних оценок — о том, что игроки рынка не всегда успевают адаптироваться к новым, возросшим запросам, отметил эксперт.

