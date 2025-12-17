Рентабельность производства яиц в России упала почти в семь раз

Отечественный рынок яиц столкнулся с кризисом перепроизводства, что обрушило прибыльность отрасли до исторического минимума. Согласно свежим данным Росстата, рентабельность производства за первые девять месяцев 2025 года составила лишь 5,5%, что почти в семь раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года (38,81%).

Парадоксальная ситуация сложилась на фоне роста физических объемов продаж: яиц в штуках было реализовано на 10% больше. Однако в денежном выражении выручка производителей, напротив, сократилась на 13% из-за стремительного падения цен.

Причины обвала: от бума к перепроизводству После резкого взлета в 2022–2024 годах, когда маржинальность достигала пиковых 53,6%, рынок вошел в стадию болезненной коррекции.

Как поясняет «Коммерсанту» источник в отрасли, основная причина — значительное превышение предложения над спросом. К октябрю 2025 года отпускные цены производителей упали до 5,3 тыс. рублей за тысячу штук против 9,9 тыс. рублей годом ранее.

Относительно стабильная ситуация наблюдается лишь в Сибири, где производство и потребление сбалансированы.

Партнер консалтинговой компании Neo Альбина Корягина прогнозирует, что при сохранении текущих тенденций рентабельность может снизиться до 2-5%. По оптимистичному сценарию, при сокращении издержек, показатель может стабилизироваться на уровне 5-15%.

Дополнительное давление оказывает политика ритейла, который делает основной заказ на яйца категории С1, провоцируя затоваривание на складах производителей другими категориями.

В попытке адаптироваться к низким ценам некоторые предприятия уже начали экономить, в том числе на критически важных процессах, таких как вакцинация поголовья птицы, что может создать новые риски для продовольственной безопасности в будущем.

