Экстремальная жара в Москве и Подмосковье спадет в выходные дни 12 и 13 июля, но ненадолго

Пик жары в Москве и Московской области начнет спадать в выходные дни 12 и 13 июля, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами кратковременный дождь.

«Температура в Москве ночью +23…+25, днем +33…+35 градусов. В Подмосковье ночью +17…+22, днем +30…+35. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду», — рассказал эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кратковременные дожди ночью и днем, а также переменная облачность, сохранятся и в воскресенье. В отдельных районах возможна гроза.

«В столице ночью +22…+24, днем +30…+32 градуса. По области ночью +17…+22, днем +28…+33 градуса. Ветер восточной четверти, 5-10 метров в секунду. Днем при грозе порывы до 15 метров в секунду», — добавил Ильин.

В понедельник, 14 июля, также облачно с прояснениями и кратковременный дождь. Температура ночью +16…+21, днем +25…+30 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду.

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