Экзамены для мигрантов и свидания в СИЗО: какие законы вступят в силу в России в декабре 2024 года

В декабре 2024 года в России вступят в силу несколько новых законов. Подробнее о нововведениях для россиян — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пропаганда чайлдфри и экзамены для мигрантов

С 4 декабря в стране вступает в силу запрет на пропаганду чайлдфри, то есть осознанного отказа от деторождения, в интернете, СМИ, кинематографе и рекламе. Такое дополнение будет внесено в 6 уже действующих законов о пропаганде педофилии, смены пола и ЛГБТ. В случае нарушения закона предусмотрен штраф в размере до 5 миллионов рублей.

Также с этой даты вводится запрет на участие посредников в приеме экзаменов у мигрантов. Речь идет об организациях, которые выдают сертификаты о владении русским языком. Теперь документ смогут выдавать только госучреждения, которые включены в специальный перечень.

Свидания в СИЗО и отмывание денег

С 20 декабря в России осужденным или лицам, привлекаемым в качестве подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего, будут разрешены короткие и длительные свидания. Они будут доступны при официальном письменном разрешении лица или органа, который работает над уголовным делом.

Меры по противодействию отмыванию денежных средств вступят в силу с 30 декабря. Теперь нотариусы вправе потребовать от клиента или представителя документы, которые предусмотрены законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В случае подозрительных операций сотрудники нотариальной организации будут обязаны сообщить в Росфинмониторинг.

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