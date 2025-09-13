Экзотика, теплое море и «счастливые часы»: топ-7 отелей Таиланда для отдыха в сентябре

В сентябре можно продлить лето и сместиться южнее: на пляжах свободнее, вода еще теплая, вечера подходят для прогулок у моря и ужинов на террасах. Таиланд традиционно входит в списки самых востребованных направлений сезона. Эксперты «Яндекс Путешествий» поделились с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» семеркой лучших отелей азиатской страны для начала осеннего сезона.

Kata Palm Resort 4*

Местоположение: 60 Kata Rd, Karon, Mueang Phuket District, Phuket

Тропический уголок в 250 м от побережья Ката, до которого можно дойти всего за пять минут. Рядом еще находятся пляжи Карона и Ката Ной — до них путь составит 20–30 минут пешком или 10 минут на такси за 80 бат (около 200 рублей).

Локация напоминает тропический сад с декоративными прудами и несколькими бассейнами, один из которых — видовой, подходящий для встреч заката. У воды работает бар, предлагаются массажные услуги, есть ресторан, фитнес-зал и сауна. Номера оборудованы террасами, а на первом этаже предусмотрен прямой выход к бассейну. Завтраки включают блюда тайской, индийской и средиземноморской кухни. Район отеля удобен для прогулок и гастрономических «вылазок»: вокруг рынки и множество кафе.

Стоимость проживания на двоих в сентябре — в среднем от 4 тыс. рублей за ночь.

Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket 5*

Местоположение: 15/328 Moo.1 Soi Naya, Rawai, Muang, Phuket

Современный курорт на юго-западном побережье Пхукета, в километре от живописного пляжа Най Харн: путь к морю займет 10–15 минут пешком вдоль озера или пару минут на шаттле, который ходит каждый час. Компактная, ухоженная территория с несколькими бассейнами, шезлонгами и зонтиками; рядом находится круглосуточный магазин, ночной рынок, кафе, обменники.

В основном ресторане подают плотные завтраки с кофе, свежевыжатыми соками, фруктами и выпечкой. В баре у бассейна действует «счастливый час» (16:00–18:00), по вторникам и четвергам в лобби играет диджей. Для гостей доступны тренажерный зал, спа-центр с сауной, велопрокат и детский клуб.

Стоимость проживания на двоих в сентябре — в среднем от 4,5 тыс. рублей за ночь.

Baiyoke Sky Hotel 4*

Местоположение: 222 Ratchaprarop Rd, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok

Высотный отель, расположенный в самом центре Бангкока — в районе Ратчатхеви, всего в 3,5 км от главных достопримечательностей, — привлекает гостей не только удобным расположением, но и впечатляющими панорамными видами. Изюминка отеля — бесплатные смотровые площадки и возможность позавтракать на 81 этаже, любуясь захватывающим видом на город с высоты птичьего полета.

Благодаря центральному расположению крупнейшие торговые центры и рынки находятся в шаговой доступности. Для самостоятельного передвижения по Бангкоку можно воспользоваться ближайшими станциями метро: Ratchaprarop и Phaya Tha.

Стоимость проживания на двоих в сентябре — в среднем от 5,5 тыс. рублей за ночь.

Pullman Pattaya Hotel G 5*

Местоположение: 445/3 Moo 5 Wong Amart Beach Pattaya — Naklua Road Soi 16, 20150 Chonburi

Отель окружен зелеными тропическими садами и предлагает прямой доступ к частной пляжной зоне — до моря нужно пройти всего 150 метров.

Для гостей доступны два открытых бассейна, частный пляж с шезлонгами и зонтиками, фитнес-центр с современным оборудованием, спа-центр с тайским массажем и ароматерапией, а также детский клуб с разнообразными активностями для маленьких гостей.

Здесь предлагают разнообразное питание и интересные развлечения: завтраки с широким выбором блюд, ресторан и пляжный клуб у бассейна, а в баре — классические коктейли, такие как май-тай. Это место создано для прогулок и фотосессий: тенистые сады, зелень и смотровые площадки с панорамами моря. Удобное расположение позволяет без труда добраться до главных достопримечательностей, например, Храма Истины, а также торговых центров и оживленных городских районов.

Стоимость проживания на двоих в сентябре — в среднем от 7,5 тыс. рублей за ночь.

Millennium Hilton Bangkok 5*

Местоположение: 123 Charoen Nakhon Rd, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok

Пятизвездочный отель расположился на правом берегу реки Чао Прайя, рядом с торговым центром ICONSIAM. По вечерам у набережной устраивают шоу цветомузыкальных фонтанов, неподалеку работают причалы речного транспорта.

Гостям предлагается широкий выбор ресторанов и баров. Ресторан Flow предлагает блюда международной и тайской кухни, а ресторан OXBO Bangkok — современные интерпретации британской и европейской кухни. На крыше отеля расположен бар ThreeSixty Rooftop Bar, с которого открывается захватывающий вид на город и реку. В отеле есть крытый бассейн, спа-салон, тренажерный зал и сауна.

Стоимость проживания на двоих в сентябре — в среднем от 11 тыс. рублей за ночь.

Sheraton Samui Resort 5*

Местоположение: 86 Chaweng Beach Rd, Bo Put, Amphoe Ko Samui, Surat Thani

Пятизвездочный курорт в тихой части Самуи, в 200 метрах от моря. Здесь можно увидеть ухоженные сады, небольшие водопады и пруды с золотыми рыбками. Пологий песчаный вход в море делает пляж особенно удобным для отдыха с детьми. Есть открытый бассейн с множеством шезлонгов и зонтиков, теннисный корт (по предварительной брони), Wi-Fi в любой точке, в том числе у пляжа. Несколько раз в день ходит бесплатный шаттл до торгового центра Central Samui, рядом с которым можно найти круглосуточные магазины и кафе.

В отеле подают завтраки по системе «шведский стол», а обеды и ужины гости могут заказать по меню в ресторане. На территории работают бар, современный тренажерный зал и конференц-зал. Персонал всегда готов помочь с организацией трансфера, экскурсий и бронированием билетов, а для удобства гостей предусмотрены парковка и аренда автомобилей.

Стоимость проживания на двоих в сентябре — в среднем от 12 тыс. рублей за ночь.

Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya 5*

Местоположение: 277 Moo 5, Naklua, Banglamung, Pattaya

Курорт-«джунгли» на берегу. Отель предлагает прямой доступ к частному песчаному пляжу и окружен тропическими садами, создающими атмосферу уединения и релаксации. Гостям предоставляется широкий выбор удобств, включая аквапарк с водными горками и ленивой рекой, четыре открытых бассейна, спа-центр, фитнес-центр, теннисный корт и детский клуб. Для удобства гостей работает бесплатный Wi-Fi, а также предоставляются услуги трансфера и парковки.

Здесь имеется несколько ресторанов и баров, предлагающих разнообразные блюда местной и международной кухни. Номера просторные и современные, с балконами и видом на море; в оснащении есть все удобства и даже телевизор с российским каналом.

Стоимость проживания на двоих в сентябре — в среднем от 14 тыс. рублей за ночь.

