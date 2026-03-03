Электрическое наступление: eπ007 и eπ008 вышли на рынок Белоруссии

На белорусском автомобильном рынке состоялся официальный дебют нового электрического бренда eπ (произносится как «Е-пай»). Как сообщает «На автотрассе», покупателям стали доступны сразу две модели — спортивный лифтбек и полноразмерный кроссовер. Разработка марки велась при участии известных компаний Voyah и Huawei, что обеспечило автомобилям передовое цифровое оснащение.

Спортивный лифтбек eπ007 предлагается по цене от 62,2 тысячи белорусских рублей. Модель выделяется безрамочными стёклами дверей, выдвижными дверными ручками и светодиодной оптикой с анимацией. Покупатели могут выбрать одну из трёх версий силовой установки мощностью 218, 272 или 544 лошадиных силы. Топовая модификация разгоняется до сотни всего за 3,7 секунды.

Питание обеспечивают тяговые батареи ведущего производителя CATL ёмкостью от 56,8 до 73,5 киловатт-часа. Максимальный запас хода на одной зарядке по циклу CLTC достигает 620 километров, а быстрая зарядка позволяет восстановить энергию с 30 до 80 процентов всего за полчаса.

Второй новинкой стал полноразмерный кроссовер eπ008 со стартовой ценой 86,8 тысячи белорусских рублей. Автомобиль доступен в пяти- или шестиместной компоновке салона. Он оснащается электродвигателем мощностью 272 лошадиные силы, разгоняющим машину до 100 километров в час за 6,3 секунды. Ёмкость батареи также обеспечивает 620 километров автономного хода. Время быстрой зарядки с 30 до 80 процентов не превышает 28 минут.

Базовая комплектация кроссовера включает панорамную крышу, отделку салона натуральной кожей Nappa и мультимедийную систему с несколькими дисплеями и аудиотехникой WANOS. Машина оснащается развитым комплексом ассистентов вождения и камерами кругового обзора.

