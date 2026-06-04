Теннисистки из Московской области вышли в полуфинал «Ролан Гаррос»

Подмосковные спортсменки Мирра Андреева (областной Центр олимпийских видов спорта) и Диана Шнайдер (областной Центр олимпийских видов спорта) вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» – 2026. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Мирра Андреева в четвертьфинале смогла обыграть румынку Сорану Кырстю, в полуфинале она сыграет с украинкой Мартой Костюк. Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко. Ей будет противостоять польская теннисистка Майя Хвалиньска.

Две представительницы Подмосковья впервые за долгое время одновременно вышли в полуфинальную стадию «Ролан Гаррос». Полуфинальные матчи состоятся 4 июня.

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